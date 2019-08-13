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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Plajı aniden sis basınca vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

Plajı aniden sis basınca vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

- Denize girenler, kalabalık

Hafta Sonu İsaf Hava Sıcaklıkları Kalaba Alabalık 

-- Botla gezenler
-- Ahmet Öztürk ile röp.
-- Detaylar

( ZONGULDAK - ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta bayramı plajda geçirmek isteyen vatandaşlar sisler karşılaştı. Güneşli havaya rağmen plajı basan sis nedeniyle vatandaşlar denize giremedi. Kurban Bayramı'nın 3. gününde vatandaşlar; termometlerin 31 dereceyi ölçtüğü kentte tatili denizde geçirmek istedi. Yabancı uyrukluların da akın ettiği plaja akın eden vatandaşlar ilginç bir manzara ile karşılaştı. Sahil boyu sisin etkili olduğu kıyılarda tatilin tadını çıkartmak isteyenler sis engeli ile karşılaştı. Zonguldak Belediyesi'ne ait Kapuz Plajı'nda oluşan yoğun kalabalık sis nedeniyle denize girmekte güçlük çekti. Tatilin tadını çıkartmak için plaja gelen Ahmet Öztürk, "Ben şaşırdım. Hakikaten Ağustos ayında böyle bir sis görüyorum. Geçen sene Ekim ayına kadar denize giriyordum. Zonguldak'ta ilk defa denizde böyle sis görüyoruz. Kışın denize girdiğim halde böyle üşümemiştim. Deniz suyu da buz gibi. Yabancı ülkelerden misafirler var" diye konuştu.
Öte yandan hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
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