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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu

PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu

Ambulansın gelişi

Şehit Hastane Gesi Terör Örgütü Saldırı 

-Genel ve detaylar
-Yarılı Suriye Milli Ordusu askernin sedye ile taşınması
-Genel ve detaylar
-Hastane ve çevresinden görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Suriye’nin Azez ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye Milli Ordusu (SMO) üs bölgesine havanlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 SMO askeri şehit oldu, 4 asker yaralandı.Azez kırsalındaki SMO üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG tarafından sabah saatlerinde havanlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 SMO askeri şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Durumu ağır olan 1 SMO askeri Kilis Devlet Hastanesine, 3 SMO askeri de Azez’deki hastanelere kaldırıldı.
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