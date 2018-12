-Hendeklerden görüntü

-Fırat’tan görüntü

-Genel ve detay



( CERABLUS ) - PKK/YPG’li teröristler sınıra yakın yerlerdeki mevzilerden çekildi- ABD askerinin çekilme kararının ardından PKK- YPG’liler de Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki hendek ve tünellerden çekildi CERABLUS



- Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından Fırat’ın doğusunda bulunan PKK-YPG'liler de Türkiye sınırına yakın mevzilerdeki teröristler saklandıkları hendek ve tünellerden çekildi. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından Fırat’ın doğusunda bulunan ve türkiye'ye yakın mevziler de boşaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından mevzi, hendek ve tünel çalışmalarına hız veren PKK-PYD'li teröristler, ABD askerlerinin ardından ise Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki mevzilerden çekildi. Terk edilen hendekler boşaltılırken, tünellerde ise hiç bir nöbetçi yada hareketliliğin olmaması dikkat çekti. Teröristlerin boşalttığı mevzilerin hemen karşısında bulunan ÖSO birlikleri ise elleri tetikte nöbet tutmaya devam ediyor. ÖSO birlikleri 24 saat boyunca nöbet tutarak, karşı taraftaki hareketliliği de an be an gözlüyor