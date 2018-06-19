PKK'ya yardım ettiği ileri sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi

-Adliyeye alınması

-Adliyenin dış görüntüsü



( ADANA ) ADANA



- Adana'nın Ceyhan ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri ileri sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada 5 kişinin bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ettiği bilgisine ulaştı. Polis şahısları bir süre teknik ve fiziki olarak takip ettikten sonra 18 Haziran günü şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti 5 adrese eş zamanlı baskın yapan Ceyhan polisi C.Ö., Ö.G., Z.E., S.B. ve Y.K.'yı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. (FKE-

