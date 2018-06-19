Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
PKK'ya yardım ettiği ileri sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi

PKK'ya yardım ettiği ileri sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Polis Şafak Vakti Terör Örgütü 

-Adliyeye alınması
-Adliyenin dış görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Ceyhan ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri ileri sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada 5 kişinin bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ettiği bilgisine ulaştı. Polis şahısları bir süre teknik ve fiziki olarak takip ettikten sonra 18 Haziran günü şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti 5 adrese eş zamanlı baskın yapan Ceyhan polisi C.Ö., Ö.G., Z.E., S.B. ve Y.K.'yı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. (FKE-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı