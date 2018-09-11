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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

ele geçirilen malzemeler

Terörle Mücadele El Bombası Selamet Hukuk Devleti 

-malzemelerin sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van merkez Edremit ilçesinde bulunan bir konteynerde yapılan aramalarda 3 adet roketatar başlığı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 7 adet el bombası mühimmat ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “10 Eylül 2018 günü bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele, Özel Harekat, Olay Yeri İnceleme, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlükleri görevlileri, Edremit ilçesi Süphan Mahallesi Halilbey 1.Sokak üzerinde bulunan bir konteynerde çevresi ve altında arama yapıldı. Yapılan aramada 3 adet roketatar başlığı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 7 adet el bombası, 1 adet şarjör, 1 adet şahin gözü, 285 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma devam etmektedir. PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi. (EKİP-ŞAK-
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