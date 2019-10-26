Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
PKK’ya ait 15 adet el bombası ile 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi

PKK’ya ait 15 adet el bombası ile 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi

ELE GEÇİRİLENLER

El Bombası Jandarma Amonyum Nitrat Terör Örgütü 

-BÖLGEDEN ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve 15 adet el bombası ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrasında, 24 Ekim 2019 tarihinde Kıran-Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Emrah Ceylan (2019-154) operasyonu başlatıldı. İcra edilen operasyon neticesinde; El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği, 15 adet el bombası, 73 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi. (EKİP-ŞAK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı