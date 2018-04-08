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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
PKK’nın sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu terörist öldürüldü

PKK’nın sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu terörist öldürüldü

arşiv görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

Elektrik Kablosu El Bombası Piyade Terör Örgütü Teröristler 


- Ağrı Dağı’nda düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde Mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olan Osman Özel olduğu belirlendi. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Nisan günü Ağrı Dağı bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen hava destekli operasyonda eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 3 teröristi, etkisiz hale getirildi.
Operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde Mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olan Osman Özel olduğu tespit edildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ayrıca bölgede yapılan aramalarda 2 piyade tüfeği, 210 fişek, 10 şarjör, 6 el bombası, bir termal silah dürbünü, bir pil bloğu, 2 el telsizi, 3 batarya, çok miktarda elektrik kablosu, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. (AA-AA)
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