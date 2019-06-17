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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pkk’nın sokak eylemcilerine şafak vakti baskın Video

Pkk’nın sokak eylemcilerine şafak vakti baskın Video

Zırhlı araçların emniyetten çıkması

Adli Tıp Güvenlik Önlemi Havai Fişek Şafak Vakti Terör Örgütü 

-Özel harekat timlerinin baskın düzenlenmesi
-Bir şahsın evinden çıkarılıp gözaltına alınması
-Mahallede güvenlik önlemi alan özel harekat timlerinden gene ve detay görüntüler
-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

( ADANA )- Adana merkezli 4 İl PKK operasyonu: 35 gözaltı kararı ADANA

- Adana’da merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına sokak eylerim düzenlediği öne sürülen aralarında kadınlarında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonlar zanlılar gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada terör örgütü PKK adına sokak eylemlerine karışan 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarı. Adana merkezli Niğde, Mardin ve Antalya’da Terörle Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda gözaltına alınan zanlıları, polis ekiplerine karşı molotof, havai fişek , el yapımı patlayıcı (EYP) atma suçlarından arandığı öğrenildi. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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