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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
PKK'nın Norveç sorumlusuna Bursa'da ortak operasyon

PKK'nın Norveç sorumlusuna Bursa'da ortak operasyon

PKK'nın Norveç Sorumlusu fotoğrafı

Terör Örgütü İstihbarat 

-emniyet arşivi

( BURSA ) - Mit ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla gözaltına alınan PKK-KCK'nın Avrupa örgütsel faaliyet sorumlusu tutuklandı BURSA

- Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, PKK-KCK'nın Avrupa örgütsel organizasyonlarından sorumlu Norveç Temsilcisi M.S.'yi ortak operasyonla Bursa'da yakaladı. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen terör örgütü üyesi tutuklandı. PKK/KCK'nın Avrupa'daki faaliyetlerini organize eden ve takip edilen M.S.'nin Bursa'daki akrabalarını ziyarete geldiği belirlendi. Teknik ve fiziki takip yapılan M.S. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla Bursa'da gözaltına alındı. Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki örgüt faaliyetlerini organize ettiği belirlenen M.S. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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