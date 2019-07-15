PKK'nın bombası ile yaralanan çocuk Elazığ'a getirildi

-çocuğun ambulanstan indirilmesi

-ailesinin feryatları



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu ölen kardeşinin yanında yaralanan 4 yaşındaki Nupelda, helikopterle Elazığ'a getirilerek tedavi altına alındı. Olay, bugün öğle saatlerinde İlçeye bağlı Bilgeç köyü kırsalında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre,yaylada gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu'nun bastığı terör örgütü PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP infilak etti. Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise ağır yaralandı.Bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopterle yaralı çocuk ve ailesi olay yerinden alınarak Elazığ'a getirildi.

Helikopterden alınan yaralı çocuk ambulansa Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.Çocuğun ailesi ise hastane önünde fenalık geçirdi.

