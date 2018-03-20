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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
- PKK'lılar hastaneyi bile bomba ile tuzaklamışlar, 2 terörist ölü ele geçirildi - Teröristlerin cesetleri hastane bahçesinden dışarı çıkarılmadı - Bölgede mayın ve patlayıcı arama çalışması sürüyor - Özgür Suriye Ordusu askerleri has...

- PKK'lılar hastaneyi bile bomba ile tuzaklamışlar, 2 terörist ölü ele geçirildi - Teröristlerin cesetleri hastane bahçesinden dışarı çıkarılmadı - Bölgede mayın ve patlayıcı arama çalışması sürüyor - Özgür Suriye Ordusu askerleri has...

Bölgeden detay

( AFRİN ) - PKK'lılar hastaneyi bile bomba ile tuzaklamışlar, 2 terörist ölü ele geçirildi- Teröristlerin cesetleri hastane bahçesinden dışarı çıkarılmadı- Bölgede mayın ve patlayıcı arama çalışması sürüyor- Özgür Suriye Ordusu askerleri hastane binasından çıkan PKK flamaları ve Öcalan posterlerini ayaklar altına aldı AFRİN

Hastane Cenaze Çatışma Teröristler Hastane Bahçesi 


- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı ile bozguna uğrayan PKK'lıların kaçarken hastaneyi bile mayın ve patlayıcı ile tuzakladıkları ortaya çıktı. Patlama esnasında Özgür Suriye Ordusu'ndan 2 asker yaralanırken, çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Teröristlerin cesetleri hastane bahçesinden dışarı çıkarılmadı. PKK-PYD'nin Zeytin Dalı Harekatı sürerken bombalandığı iddiasıyla algı operasyonu yaptığı hastanenin görüntüsü insansız hava araçları tarafından görüntülenip bu oyun bozulmuştu. Afrin Hastanesi'nin (Meşve Afrin) PKK'nın üs olarak kullandığı noktalardan birisi daha olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin kaçarken hastane binasını da tuzakladıkları patlama sonucu 2 Özgür Suriye askerinin yaralandığı, bu bölgede nöbet tutan 2 PKK'lının ise çatışma sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı. Binanın eski binasının duvarları kısmen hasar görürken, 2 PKK'lının cenazesi ise henüz alınmayarak bahçede bulunan bir konteynerde bekletiliyor. Öte yandan, PKK'lı teröristlerin binada tuttuğu PKK flamaları, bayrakları ve Öcalan posterleri de ÖSO askerleri tarafından indirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ise bölgede mayın ve patlayıcı arama çalışmalarını sürdürüyor.
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