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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 ölü - MARDİN

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 ölü - MARDİN

- Midyat devlet hastanesinden detay görüntüler - Hastanede Süryani vatandaşlarından detay görüntüler PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 ölü - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde bir kişi, araziye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiMARDİN (AA) - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'in kırsal Dağiçi Mahallesi'nde, Yusuf Kurt'un daha önce arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.Ağır yaralanan Kurt, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kurt, müdaheleye rağmen kurtarılamadı.Bölgede teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hastane Akalan Devlet Hastanesi Teröristler 

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