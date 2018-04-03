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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
PKK/KCK operasyonu kamerada; 12 gözaltı

PKK/KCK operasyonu kamerada; 12 gözaltı

HDP ipekyolu ilçe binasına opeperasyon

İpekyolu Adalet Komisyonu Yakalama Kararı Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-Yapılan arama
-Şahısların emniyete getiriliş

( VAN ) VAN

- Van'da polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün sözde adalet komisyonu içerisinde faaliyet gösteren, ayrıca çeşitli dosyalardan yakalama kararı bulunan 17 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlene operasyonda şahıslardan 12'si yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde ve HDP İpekyolu ilçe binasında yapılan aramalarda çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Tahkimatın devam ettiği belirtildi. (EKİP-ŞAK-HA-Y)
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