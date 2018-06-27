Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- PKK Kandil’de Köşeye Sıkıştı - Kandil’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin İha’ları İle Tespit Edildikçe Zayiat Veren Pkk Militanları, Avlanmamak İçin Güney Kısmındaki Köy Ve Kasabalara İniyor

- PKK Kandil’de Köşeye Sıkıştı - Kandil’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin İha’ları İle Tespit Edildikçe Zayiat Veren Pkk Militanları, Avlanmamak İçin Güney Kısmındaki Köy Ve Kasabalara İniyor

kandil uzaktan görüntü

( ERBİL ) - PKK Kandil’de köşeye sıkıştı- Kandil’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin İHA’ları ile tespit edildikçe zayiat veren PKK militanları, avlanmamak için güney kısmındaki köy ve kasabalara iniyor ERBİL

Mühimmat Deposu Basın Toplantısı Sivil Kıyafet Terör Örgütü Silah Bırakma 


- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak’ta düzenlediği operasyonlarla Kandil’de köşeye sıkışan PKK’lı teröristler, güneydeki köy ve kasabalarda sivil kıyafet giyip halkın arasına karışıyor. Ranya ve Sengeser gibi beldelere gelen militanlar, halktan destek istiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de başarıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarının ardından Kuzey Irak’taki PKK varlığını sona erdirmeye yönelik 10 Mart'ta başlattığı operasyon sürüyor. Kara birliklerinin İHA ve SİHA destekli harekatı hız kesmeden devam ederken, 4 aydan beri süren operasyonlarda 700’e yakın terörist etkisiz hale getirildi.
Kandil’de zaman zaman İHA’larla tespit edilen teröristler ciddi zayiatlar veriyor. Hakkari’nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinden iki ayrı noktada açılan cepheden Kuzey Irak’a giriş yapan kara birlikleri, bazı noktalarda 40 kilometre kadar ilerledi. Bölgedeki terör unsurlarını temizleyerek ilerleyen Mehmetçik, yaklaşık 400 kilometrekarelik alanı da temizledi. Örgütün Kandil’deki varlığı görüntülerle tescillendi Kandil’de PKK’lı teröristlerin kalmadığı iddia edilmiş, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Kandil’de PKK’lı kalmadı, Mehmetçik boş dağları bombalıyor” iddiasında bulunmuştu. Ancak TSK’nın baskısıyla köşeye sıkışan teröristler Kandil’de köylere inerek sivil haktan destek istemiş, o anlar da İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenerek, PKK’nın Kandil’deki varlığı tescillenmişti. Irak yönetiminden beklenen desteği alamadılar Öte yandan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında PKK’nın silah bırakmasını isteyerek, “Özellikle Kandil bölgesinde bir tırmanış var. Orası Irak, Türkiye ve İran üçgenidir. Orada hayat adeta yok. Yerli veya yabancı hiçbir grubun Irak topraklarını kullanarak komşu Türkiye'ye saldırı yapmasına izin vermeyiz. Devlet dışı tüm grupların silahlarını bırakmasını isterken, yabancı silahlı bir örgütün komşu ülkeye saldırmasına nasıl izin veririz?" demişti. Kandil’in güney bölgelerine çekiliyorlar Irak yönetiminden beklediği desteği alamayan terör örgütü PKK ise, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları karşısında adeta köşeye sıkıştı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre bazı örgüt üyelerinin henüz TSK’nın vurmadığı Ranya ve Sengeser gibi Kandil’in güney bölgelerine indiği, bir kısmının ise köylülerden sivil kıyafetler giyerek, halkın arasına karıştığı öğrenildi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugün yapılan açıklamada, Kuzey Irak’ta belirlenen bazı hedeflerin bir kez daha vurulduğu duyuruldu. Açıklamada, “Irak kuzeyi Sinat, Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine 27 Haziran'da 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir” denildi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı