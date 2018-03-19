'PKK bizi 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktı' - AFRİN
"PKK bizi 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktı" - AFRİN - Afrin merkezden dron çekimleri - Afrin merkezden caddelerden ve ÖSO birliklerinden detay çekimler - Afrin halkının kente geri dönmesi - Evlerindeki Afrin lilerin sevincinden detay - PYD/PKK'nın sivil kalkan olarak kullandığı Afrin lilerden Ebu Ahmet ile röportaj - PYD/PKK mayının patlamasıyla yaralanan Ebu Mazen ile röportaj - ÖSO bileşenlerinden olan Kürt Şahinler grubunun komutanı Nebih Musa Taha ile röportaj"PKK bizi 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktı" - Afrin liler, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilçe merkezinin terör örgütleri PYD/PKK - DEAŞ'tan temizlenmesini kutluyor - PYD/PKK'nın sivil kalkan olarak kullandığı Afrin lilerden Ebu Ahmet: - "PKK, etrafımızı mayınlayarak bizi sivil kalkan olarak kullanmak istedi, 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktı" - PYD/PKK mayının patlamasıyla yaralanan Ebu Mazen: - "TSK ve ÖSO sayesinde artık eziyet ve zarar görmeyeceğiz. Sivillere sahip çıkmanızı istiyoruz”İDLİB (AA) – EŞREF MUSA / BURAK KARACAOĞLU - Afrin liler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezini terör örgütleri PYD/PKK - DEAŞ'tan temizlemesinin sevincini yaşıyor.Kurtarılan kent merkezinde ÖSO birliklerini zafer işaretleri yaparak karşılayan Afrin li siviller, terör örgütlerinin baskısı altında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.PYD/PKK'nın ilçede kalmaya mahkum ettiği sivillerden Ebu Ahmet, AA muhabirini yaptığı açıklamada, terör örgütünün sivillerin ilçeden çıkmasına izin vermediğini belirtti. Ebu Ahmet, "PKK, etrafımızı mayınlayarak bizi sivil kalkan olarak kullanmak istedi, 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktı." diye konuştu. Bir Suriyeli olarak ÖSO'yu beklediğini ifade eden Ebu Ahmet, "Yabancıları değil, ÖSO'daki kardeşlerimizi bekliyorduk. PYD/PKK bizim çocuklarımız değil, diğer devletlerin yönettiği bir örgüttür." ifadelerini kullandı.Bir diğer Afrin li Ebu Mazen de ailesiyle ilçe merkezinden çıkmak üzereyken PYD/PKK'nın mayınladığı bir binanın patlaması sonucu kolundan yaralandığını belirtti. Ebu Mazen, "Neye uğradığımızı bilemedik. TSK ve ÖSO sayesinde artık eziyet ve zarar görmeyeceğiz. Sivillere sahip çıkmanızı istiyoruz.” dedi. ÖSO bileşenlerinden olan Kürt Şahinler grubunun komutanı Nebih Musa Taha, ilçeyi terör örgütünden temizlediklerini, operasyon sürecinde PKK saflarında büyük kayıplar olduğunu aktardı. - ÖSO'nun Kürt komutanından sivillere zararları karşılama sözüKürt Şahinleri Birliği komutanı olarak, operasyon sırasında zarar gördüğünü iddia eden sivillerin zararını karşılamaya hazır olduğunu kaydeden Taha, "Kimin evi, aracı, mal varlığı zarar gördüyse yardım etmeye ve tazminat vermeye hazırım." dedi. Taha, " Afrin ’de kalan Kürt kardeşlerimden, terör örgütüyle ilişkisi olmayan diğer akrabalarına geri dönme çağrısı yapmalarını rica ediyorum." diye konuştu.