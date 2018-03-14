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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Pitbulun saldırdığı çocuk tedavi altına alındı - İZMİR

Pitbulun saldırdığı çocuk tedavi altına alındı - İZMİR

- Hastane odasında tedavi gören Soner Edis'ten detaylar - Soner Edis'in sargılı olan kolları ve bacakları - Soner Edis ve abi Resul Edis ile röportajPitbulun saldırdığı çocuk tedavi altına alındı - İzmir 'de pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'in Çiğli ilçesinde pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Soner Edis'in vücudunda kırıklar ve derin kesikler oluştu.Alınan bilgiye göre, 11 Mart Pazar günü futbol oynamak için eğitim gördüğü Tekel Ortaokulu'na giden Edis, Ege Sanayi Sitesi içerisinden geçtiği sırada bir iş yerinde bulunan pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradı.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Soner Edis, köpeğin sahibi K.E. tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Edis'i Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırdı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen çocuğun sol kolunun kırıldığı, vücudunun çeşitli bölgelerinde doku zedelenmesi ve derin kesikler oluştuğu tespit edildi.Kolları ve sol bacağı sargıya alınan, bacaklarında da yaralanma meydana gelen Edis'ten alınan dokuyla derin yaraların kapatılacağı öğrenildi.Hastane psikologlarından destek alan Edis, yaşadığı olayı unutamadığını, gece rüyasından korkarak uyandığını anlatarak "Sahibi gelene kimse karışmadı. Bağırdılar, sahibi geldi döverek köpeği aldı götürdüler. Ambulans geldi aldı, beni hastaneye götürdüler, gerisini hatırlamıyorum. Kolumu ve bacağımı hissetmiyorum. Uyurken korkarak uyanıyorum." dedi.
Abi Resul Edis ise kardeşinin bacağı ve kolunda aşırı derecede yarıklar olduğunu aktararak kardeşinin iki damarın zedelenmesi nedeniyle sol bacağını oynatamadığını belirtti.
Edis, "Başka insanların da zarar görmemesi için biz karşı taraftan şikayetçi olduk, gereğinin yapılmasını istiyoruz." dedi.
Öte yandan, pitbul cinsi köpeğin sahibi K.E'nin emniyetteki ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Avcılık Saldırı 

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