Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

Melike Kuvvet'in yakınlarından görüntü

İran Abrin Özel Sektör Öğrenciler Bakış Açısı 

-Öğrencileri
-Abla İlknur Çelik ile röportaj
-Kur'an-ı Kerim tilaveti
-Dua edilmesi
-Komşusu Abdullah Gencer ile röportaj
-Öğrencisinden röportaj
-Genel ve detay
--ARŞİV-
-Cenaze töreninden detaylar

( KONYA ) KONYA

- Geçtiğimiz yıl İran’da düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden pilot Melike Kuvvet, vefatının birinci yılında Konya'da yakınları ve öğrencilerinin katıldığı programla anıldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurularak Türk Hava Kuvvetlerinden atılmasıyla özel sektörde çalışmaya başlayan ve geçtiğimiz yıl Mart ayında İran’da düşen Challenger 604 tipi özel uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet, vefatının 1. yılında Konya'da Üçler Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Yakınları, komşuları ve öğrencileri, Kuvvet’in kabrini ziyaret ederek dua okudu, mezarına su döktü. Melike Kuvvet için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. “Tek kardeşimdi, toprağa verdim” Hayatını kaybeden pilot Melike Kuvvet’in ablası İlknur Çelik, kardeşinin çok farklı bir insan olduğunu belirtti.
Çelik, “Benim kardeşim olduğu için değil ama zekasıyla, hayata bakış açısıyla, hayata karşı duruşuyla çok farklı bir insandı, keşke herkes onu tanıyabilseydi. Belki tanısalardı bu şekilde arkasından bazı şeyler söylenmeyecekti. Benim içim çok rahat biz onunla her zaman gurur duyduk, hala da gurur duyuyoruz. Herkese örnek oldu, yaşadıktan sonra da hala örnek oldu. Tek kardeşimdi, toprağa verdim. Diyebileceğim hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.
Melike Kuvvet’i komşuluktan tanıdığını belirten Abdullah Gencer ise, Kuvvet’in güzel ve dertli bir insan olduğunu söyledi.

Gencer, “O dertlerinin sebeplerini bu 15 Temmuz hadiselerini gördükten sonra daha yakın anlayabildiğimi düşünüyorum. Memlekete, millete katkıda bulunmak için bilgilerini seferber etmiş. O da tabii iftihar edilecek bir hadisedir” ifadelerini kullandı. Öğrencileri de Kuvvet’i anlatabilmek için yeterli kelime ve kendilerinde yeterli güç bulamadıklarını belirterek, onun öğrencisi oldukları için gurur duyduklarını söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
İranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutunİranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutun
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı