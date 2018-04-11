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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Pikabın yaşlı adamı ezdiği an kamerada

Pikabın yaşlı adamı ezdiği an kamerada

Kaza anına ait güvenlik kamerası kaydı

Kamera Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam Çakal 

-Yerdeki ceset
-Cesedin başında oturan bir yakını
-Cesedin kaldırılması
-Olay yerine gelen yakınlarının feryatları
-Fotoğraf

( ŞANLIURFA )- Yaşlı adamın öldüğü feci kaza kamerada ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da pikabın yaşlı adama çarparak ölümüne neden olduğu an güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 15’inci kilometresinde yaşandı. Ahmet D.’nin kullandığı 63 BB 620 plakalı pikap, yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Kavas Akyıldırım’a çarptı. Yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyarak olay yerine giden şahsın yakınları, sinir krizleri geçirdi. Çarpma anı güvenlik kamerasında Öte yandan kaza anı ise bir yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Yol kenarından karşıya geçmeye çalışan yaşlı adamın, hızla gelen pikabın çarpması sonucu savrulduğu görüldü.
Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ)
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