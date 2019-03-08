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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Picasso’nun tablosunu satmak isterken yakalandılar

Picasso’nun tablosunu satmak isterken yakalandılar

Operasyondan görüntü

Akalan Batın İngilizce Tarihi Tablo Papirüs 

-Eve baskın düzenlenmesi
-Tablonun ele geçirilmesi
-Tablonun sergilenmesi
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda, üzerinde çıplak kadın ve erkek figürleri ile Irak Ulusal Müzesi’nin mührü bulunan, ön kısmında Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu tablo ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, Yenişehir ilçesinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın tarihi bir tabloyu satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 7 Mart 2019 Perşembe günü Diyarbakır ili Yenişehir ilçesinde icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar, tarihi tabloyu satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan adli aramada, papirüs kağıdının üzerine resmedilmiş çıplak kadın ve erkek figürleri bulunan, tablonun arkasında İngilizce olarak ‘çıplak katil, bu şaheser Picasso eseri olup bizim tarafımızdan gösterime sunulmuştur’ yazısı ve Irak Ulusal Müzesi’nin mührü bulunan, ön kısmında Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu 78 çarpı 51 ebatında 1 adet tablo ele geçirilmiştir. Jandarmanın operasyonuyla ele geçirilen tablo, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı uyarınca muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi. (YRT-
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