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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Peynir bidonlarının içinde uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

Peynir bidonlarının içinde uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

PEYNİR BİDONLARIN AÇILMASI DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

Polis Uyuşturucu Karya Uyuşturucu Madde Yolcu Otobüsü 


- Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri peynir bidonuna zulalanmış 22 paket halinde 8 kilo 260 gram eroin ele geçirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu karşı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri TEM otoyolu Sapanca Mevkinde durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada N.K. (47) isimli şahsa ait peynir bidonlarının içinde zulalanmış vaziyette 22 paket halinde 8 kilo 260 gram eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 820 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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