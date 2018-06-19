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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Petrol boru hattında patlama...Patlama sonrası petrol metrelerce yükseğe fışkırdı

Petrol boru hattında patlama...Patlama sonrası petrol metrelerce yükseğe fışkırdı

-cep telefonu-

Jandarma Petrol Boru Hattı Boru Hattı Hırsız Cep Telefonu 

-Fışkıran yakıt detay
-Genel detay

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı-Karaçay Mahallerinin arasından geçen Ceyhan Botaş Petrol Boru Hattı'nda patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu kısımda petrol metrelerce yükseğe fışkırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boru hattındaki zarara arazi üzerinde yapılan tarımsal çalışmanın neden olduğu iddia edildi. Boru hattının yüzey mesafesine bu kadar yaklaşmasına ise, hırsızların sebep olduğunu öne sürüldü. Boru hattındaki sızıntı ekiplerinin çalışması tarafından durdurulurken, çevreye yaklaşık 10 bin litre akaryakıt sızdı.
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