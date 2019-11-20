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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pervari'den Barış Pınarı Harekatı'na destek - SİİRT

Pervari'den Barış Pınarı Harekatı'na destek - SİİRT

- Barış Pınarı Harekatı'na destek - Toplanan bağışlardan görünüm - Kuran - ı Kerim ve Türk bayrağı - Çocukların askerlere yazdığı mektuplar - Çocukların resim sergisi - Pervari Kaymakamlığı - Kuran - ı kerim tilaveti dua okunması - Alandaki kalabalık vatandaş - Kaymakam Musa Aydemir'in konuşması - Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın asker selam vermesi - Öğrencilerin asker selamı vermesi - Engelli bir vatandaşın açıklaması - Araçların uğurlanması Siirt 'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek - Pervari ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yürütülen kampanya kapsamında 1 tır ve 2 kamyon gıda ve giyim malzemesi Mehmetçiğe gönderildiSİİRT (AA) - Siirt Pervari'de Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yürütülen kampanya için ilçe halkı seferber oldu.Pervari Kaymakamlığı öncülüğünde 10 gün önce başlatılan kampanyaya, Pervari ve Beğendik Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlar destek verdi.Kampanyada 100 ton ceviz, 28 ton nar, 4 ton bal, 15 ton elma ve halk eğitim merkezindeki kursiyerlerin diktiği atkı, çorap, bere gibi giyim malzemelerinin bulunduğu 1 tır ve 2 kamyon dolusu malzeme ile 100 bin lira toplandı.Kaymakam Musa Aydemir, kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Pervari halkının her zaman devletinin yanında olduğunu vurgulayarak "Barış Pınarı Harekatı'na destek için tüm ilçe halkı bir araya gelerek seferber oldu. Esnafımız bir günlük hasılatlarını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Öğrencilerimiz destek mektupları yazdı. " ifadesini kullandı.Daha sonra destekleri taşıyan araçlar bölgeye uğurlandı, 100 bin liranın ise Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlanacağı öğrenildi.

Halk Eğitim Merkezi Kaymakamlık Eğitim Merkezi Halk Eğitim Resim Sergisi 

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