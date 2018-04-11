Peruk takıp göbek ata ata soydu... O anlar kamerada

-Güvenlik kamerasına karşı göbek atması

-Pasaj içerisinden aktüel görüntüler

-İş yerlerinden detaylar

-İş yeri sahibi Feyyaz Karaköse ile röportaj



( MANİSA )- Çaldığı peruğu başına takan hırsız güvenlik kamerasına karşı göbek attı- Böyle hırsızlık görülmedi- Esnaftan hırsızın orta yere büyük tuvaletini yaptığı iddiası- İş yeri sahibi Feyyaz Karaköse:- “Hırsız, ilk girdiği mağazadan başına peruk alıyor. Daha sonra yan mağazaya girip para çalıyor. Diğer mağazada parfüm sıkıyor, iç çamaşırı bakıyor”- “Arkadaşın galiba psikolojik olarak sorunları var. Çok rahat ya da profesyonel biri. O sebepten dolayı hırsızlığı ti’ye alaraktan yapıyor” MANİSA



- Manisa’da bir pasaj içerisindeki çeyizci dükkanlarına giren hırsız, dükkandan çaldığı peruğu başına takarak, güvenlik kamerasına karşı göbek attı. Sabah dükkanlarındaki hırsızlığı fark eden iş yeri sahipleri güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde karşılarına çıkan manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Hırsızlık olayı, geçen Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece saat 01.50 sıralarında, Şehzadeler ilçesindeki Havuzlu Çarşı içerisinde bulunan pasajda meydana geldi. Pasaj içerisinde faaliyet gösteren çeyizci dükkanlarına giren hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, pasaj içerisinde gezen hırsız eline aldığı karo taşıyla çeyizci dükkanlarının camlarını kırıp içeriye giriyor. Girdiği bir dükkandan peruk alarak başına takan hırsız bir başka dükkanda güvenlik kamerasına karşı göbek atıyor. Dükkanlarda bulunan laptop, televizyon ve bir miktar nakit parayı alan hırsız daha sonra pasajdan çıkıyor. Polis her yerde peruklu hırsızı arıyor Yaşanan hırsızlık olayı, pasajda bir iş yeri sahibinin sabah saat 05.00 sıralarında durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Hemen polis ekiplerini arayan iş yeri sahibi diğer dükkan sahiplerine de haber verdi. Dükkanlarına gelip güvenlik kameralarını inceleyen karşılarına çıkan manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Hırsızın başında perukla, güvenlik kameraları karşı göbek atması görenleri şaşırttı. Pasajda iş yeri bulunan Feyyaz Karaköse, “Bu geçtiğimiz Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece yaşanmış hırsızlık olayı. Pasajımıza giren hırsız 3-4 tane mağazayı soyuyor. İlk girdiği mağazadan başına peruk alıyor. Daha sonra yan mağazaya girip para çalıyor. Diğer mağazada parfüm sıkıyor, iç çamaşırı bakıyor. Yine orada bir laptop çalıyor. Çok rahat bir şekilde hırsızlık yapıyor. Ortalama 3 saat kadar çarşı içerisinde kalıyor. Arkadaşın galiba psikolojik olarak sorunları var. Çok rahat ya da profesyonel biri. O sebepten dolayı hırsızlığı ti’ye alaraktan yapıyor” dedi.

Hırsızlık olayının yaşandığı 4 iş yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yapan polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan esnaf, hırsızın pasajdan çıkmadan büyük tuvaletini de ortalık yere yaptığını iddia etti.

