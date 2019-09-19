Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması - WASHINGTON
- Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman - ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick RyderWASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayarak, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım