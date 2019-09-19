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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması - WASHINGTON

Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması - WASHINGTON

- Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman - ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick RyderWASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayarak, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi.
Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.

Petrol Nathan Saldırı Trol 

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