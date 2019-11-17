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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi - İSTANBUL

Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi - İSTANBUL

- Cenaze namazına katılanlar - Ailenin yakınlarından görüntüler - Cenaze namazının kılınmasıPendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildiİSTANBUL (AA) - Pendik'te uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden aynı aileden 3 kişi, İstanbul ’da toprağa verildi.
Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz için Güllübağlar Mahallesi Gül Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene Yılmaz ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz’ın cenazeleri, Yayalar Mezarlığı’na defnedildi.Cami çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Cenaze Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Cenaze Namazı Saldırı 

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