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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

kalabalık

Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Cenaze Namazı Alabalık Saldırı 

-cenaze namazı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik'teki silahlı saldırıda sonucu hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.
Güllübağlar Mahallesi uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenaze namazı Gül Camii’nde ikindi vakti kılındı. Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz için Güllübağlar Mahallesi Gül Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene Yılmaz ailesinin yakınları, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz’ın cenazeleri, Yayalar Mezarlığı’na defnedildi.Cami çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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