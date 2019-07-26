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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Pendik'te yat yangını - İSTANBUL

Pendik'te yat yangını - İSTANBUL

- Pendik'te yat yangını - Yangın çıkan yatın detay görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiPendik'te yat yangınıİSTANBUL (AA) - Pendik sahilinde bakım yapılan yatta çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, bakım amacıyla kızağa çekilen yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın yatta hasara neden oldu.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yat Yangını Polis Yangına Müdahale 

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