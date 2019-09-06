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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Pendik’te yangın - İSTANBUL

Pendik’te yangın - İSTANBUL

- Genel görüntülerPendik’te yangınPolyester fabrikasında maddi hasar oluştuİSTANBUL (AA) - Pendik'te akşam saatlerinde bir polyester fabrikasında yangın çıktı.Alınan bilgiler göre, Pendik Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir Polyester fabrikasında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışanlar tahliye edildi.Çok sayıda İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Fabrika Sağlık Ekibi 

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