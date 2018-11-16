Pendik'te silahlı market soygunu kamerada

-şüphelinin emniyet çıkışı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Pendik'te bir markete girerek kasadaki paraları alan silahlı soyguncu önce kameralara sonra polislere yakalandı. Olay, Pendik Kaynarca Mahallesinde 12 Kasım 2018 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete kapanış saatine yakın gelen bir kişi, içeri girdikten sonra kasada bulunan çalışanı silahla tehdit etti. Kasada buluna 105 lirayı alarak kaçan soyguncu güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. soyguncuyu yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, marketten yay olarak çıkan zanlının iki sokak ötede otomobile bindiğini belirledi. Polis ekipleri otomobilin plakasından zanlının kimliğini tespit etti. Cengiz K. isimli soyguncu, Pendik'te bir kahvehanede arkadaşlarıyla okey oynadığı sırada yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Cengiz K. polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Anadolu Adliyesine sevk edilen Cengiz K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

