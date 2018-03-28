Pendik'te okul önlerinde denetim yapıldı - İSTANBUL
- Uygulamadan detaylarPendik'te okul önlerinde denetim yapıldı - Okul önlerinde "Şehit Polis Ozan Özen 2" asayiş uygulaması gerçekleştirildiİSTANBUL (AA) - Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Mobil Okul Timleri tarafından ilçe genelindeki okulların çevrelerinde denetim yapıldı.Okul ve öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması yapılırken, okul servisleri ve okul çevrelerindeki kafeteryalar denetlendi. Durdurulan araçların bagaj kısımları da narkotik dedektör köpeklerinin desteğiyle arandı.Uygulama çerçevesinde Fatma Gözen Eralp İlkokulu önünde de uygulama yapıldı. Durdurulan bir araç sürücüsü, bandrolsüz araç ve gereç satmak suçundan aranması olduğu için gözaltına alındı.Uygulama kapsamında, çok sayıda ruhsatsız tabanca ile bir miktar kaçak sigara ele geçirildiği, bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.Uygulamaların eğitim öğretim dönemi sonuna kadar düzenli sürdürüleceği bildirildi.