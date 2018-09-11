Pendik’te nişanlısını rehin alan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı



- Pendik’te nişanlısının rehin alan er Umut Demirkaya’nın savcılık ve mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli suçlamaları kabul ederek, “Benden gizlediği sosyal medya hesabı olduğunu öğrendim. Amacım bıçakla korkutmak değildi” dedi.

Pendik’te Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eski nişanlısı Hümeyra K.'yı rehin alan er Umut Demirkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Benden gizlediği sosyal medya hesabı olduğunu öğrendim” Şüpheli Umut Demirkaya’nın savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli sorgusunda, müştekinin nişanlısı ve uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 9-10 yıldır birbirimizi tanırız. 1 buçuk yıldır nişanlıyız. Şu an Bayburt’ta askerlik görevimi yapıyorum. Müşteki de Melek Aknil Çok Programlı Lisesi’nde ücretli olarak çalışmaktadır. Birkaç gün önce müştekinin benden gizlediği sosyal medya hesabı olduğunu öğrendim. Hesabı incelediğimde birden fazla kişi ile görüştüğünü, normal arkadaş konuşmaları dışında cinsel içerikli sohbetler yaptığını öğrendim. Yaklaşık 20-25 kişiyle bu şekilde sohbet etmiş. Birliğimden izin alıp görüşmek için İstanbul’a geldim” dedi.

“Amacım bıçakla korkutmak değildi” Nişanlısıyla konuşmak için okula gittiğini söyleyen şüpheli, “Kendisine konuşmak istediğimi söyledim. ‘Tuvalette konuşalım’ dedi.

Birlikte okul tuvaletine geçtik. Elimde ekran görüntüleri vardı. Müştekiye gösterdim, ‘Beni neden aldatıyorsun?’ dedim. Beni suçladı, sinirlendiğini söyledi.



Bu sırada cebimde bıçak vardı. Tuvalete bir öğretmen geldi. Farkında olmadan bıçağı cebimden çıkardım, bıçak yere düştü. Öğretmene çıkmasını söyledim, çıkmayacağını söyledi.



Hafif omzuna dokunarak kapıyı kapattım. Amacım müştekiyi bıçakla korkutmak değildi. Bu sırada müzakere için polisler gelmiş, müştekiye söyledim. Polisler içeri girmesin diye, ‘silahı var’ diye bağırdı” ifadelerini kullandı. “Boğazını sıkmadım” Elindeki çantada müştekinin sosyal medyada yaptığı görüşmelerin ekran görüntülerinin olduğunu kaydeden Umut Demirkaya, “Müşteki kendisi alıp omzuna taktı. Ailesine göstermemi istiyordu. Yanlış anlaşılmış, çantanın askısı ile boğazını sıkmadım. Müştekiyi bıraktım, polislere teslim oldum. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Pişmanım” dedi.

Savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlanan er Umut Demirkaya, “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. "Suçlamayı kabul ediyorum, pişmanım" Şüpheli mahkemedeki sorgusunda ise, “Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum, pişmanım” dedi.

İfade işlemlerinin ardından, “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

