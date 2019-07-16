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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Pendik’te motosikletli magandanın tek teker kazası kamerada

Pendik’te motosikletli magandanın tek teker kazası kamerada

motosikletlinin yolculuğundan görüntü

Tehlikeli Oyun Bild Kamera Gesi Motosiklet Sürücüsü 

-kaza anından görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Trafik magandası motosikletten düştü, motosiklet 500 metre sürücüsüz gitti İSTANBUL

- Pendik’te motosikletli şahısların tek teker üzerindeki tehlikeli oyunu kazayla sonuçlandı. Motosikletlilerden biri tek teker üzerindeyken dengesini kaybederek yere düştü. Motosikletin ise kendi kendine yolda ilerlemeye devam etmesi ilginç anlara sahne oldu. O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Pendik’te motosiklet ile ilerleyen şahıslar tek teker üzerine çıkarak trafikte tehlikeye sebep oldu. Motosikletli şahıslar tek teker üzerinde ilerlediği sırada şahıslardan biri dengesini kaybederek motosikletten düştü. Sürücünün yere düştüğü kazada motosiklet ise kendi kendine yolda ilerlemeye devam etti, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza esnasında yoldaki trafiğin yoğun olmaması olası bir faciayı önledi. O anlar arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tek teker üzerine çıkan motosikletli dengesini kaybederek yere düşüyor, motosiklet ise kendi kendine ilerliyor.
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