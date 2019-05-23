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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pendik’te kontrolden çıkan araç kamyonete çarptı: 2 yaralı

Pendik’te kontrolden çıkan araç kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kaza yapan araç

Polis Hastane Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kamyonet
-Yol
-Polis
-çekici

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kamyonete çarpan araç hurdaya döndü İSTANBUL

- Pendik’de seyir halindeki araç kontrolden çıkarak önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebep olan otomobil hurdaya dönerken yolda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Pendik Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 ZL 310 plakalı araç sürücüsü Cengiz D., bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önünde ilerleyen İsmail A. yönetimindeki kamyonete hızla çarptı. Kaza sebebiyle iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan iki sürücü ambulanslara bindirilerek Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren otomobil kullanılamaz hale gelirken, yolda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri kontrollü bir şekilde trafiğin akışını sağladı. Daha sonra yolda kalan araçlar olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.
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