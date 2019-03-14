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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pendik’te boş bir arazide erkek cesedi bulundu

Pendik’te boş bir arazide erkek cesedi bulundu

Olay yeri

Polis Polis Ekipleri 

-Polisler
-Çevredeki vatandaşlar
-Hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı

( İSTANBUL )- Yakınları, cesedi bulunan kayıp adamı 5 gündür arıyordu İSTANBUL

– İstanbul. Cesedin, ailesi tarafından 5 gündür aranan Battal Özcan’a ait olduğu belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Yayalar Mahallesi Çiftlik Yolu Caddesi üzerinde boş arazide hareketsiz halde yatan bir şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın öldüğü belirlenirken, cesedin ailesi tarafından 5 gündür aranan engelli Battal Özcan’a ait olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
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