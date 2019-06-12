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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik’te bir anaokulunu su bastı, 3 öğretmen okulda mahsur kaldı

Pendik’te bir anaokulunu su bastı, 3 öğretmen okulda mahsur kaldı

Su basan okuldan görüntü

Mahsur Kaldı Öğretmenler Öğretmen 

-Kurtarılma görüntüsü

( İSTANBUL )- İtfaiye, mahsur kalanları sırtında taşıyarak kurtardı İSTANBUL

- Pendik’te yoğun yağış nedeniyle bir anaokulunu su bastı. 3 öğretmen okulun içerisinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları sırtlarına alarak okuldan çıkardı. Pendik yoğun yağış nedeniyle Yeni Mahalle’de bulunan bir anaokulunu su bastı. Su baskını nedeniyle 3 öğretmen okulun içerisinde mahsur kaldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, pencereden çıkan öğretmenleri sırtlarına alarak kurtardı. Olayda can kaybı yaşanmazken, mahsur kalan öğretmenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi. (HA-EY
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