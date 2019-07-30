Pendik'te araca saldırıya ilişkin davada tutukluların tahliyesine karar verildi - İSTANBUL
- Adliye önünden detaylar - Saldırıya uğrayan çift adliyede detayPendik'te araca saldırıya ilişkin dava - İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildiİSTANBUL (AA) - Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine hükmedildi.Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel ile avukatları katıldı. Duruşmada, Yunus Emre Bahçıvan, hamile eşi Ayfer Bahçıvan ve avukatı da hazır bulundu.Mahkeme, olaya ilişkin delillerin güvence altına alındığı ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyelerine karar verdi.
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