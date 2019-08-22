Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pendik’te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Pendik’te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Ambulansa alınan yaralı

Polis Hastane Trafik Yoğunluğu Zincirleme Kaza Polis Ekipleri 

-Kaza yapan araçlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te seyir halinde olan 4 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Pendik’te yolda seyir halinde olan 4 aracın henüz bilinmeyen bir sebeple çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. (HA-EY-
İlgili Foto Galeriler
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı