Pendik’te 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan şüpheliler böyle kaçtı

-Şüphelilerin otomobil görüntüleri

-Cenazenin çıkarılması

-Olay yerinden görüntü

-Polislerden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Polislerin incelemelerinden görüntü

-Güvenlik önlemlerinden görüntü

-Vatandaşlar röportajlar

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Pendik’te bir lokantada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandığı silahlı kavga sonrasında şüphelilerin kaçış anlarına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Pendik Altkaynarca Mahallesi Aydınlıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada akşam saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Mustafa G. hayatını kaybetmiş, Cemal K. ve Mehmet K. isimli lokanta sahipleri ise yaralanmıştı. Olayın ardından kimliği belirsiz şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Şüphelilerin olayın ardından lokantadan çıkarak kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin lokantadan çıkarak dikkat çekmemek için sakin bir şekilde ilerledikleri ve sonrasında bindikleri otomobille hızlı bir şekilde kaçtıkları görülüyor.

