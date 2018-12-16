Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Pendik’te 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan şüpheliler böyle kaçtı

Pendik’te 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan şüpheliler böyle kaçtı

Şüphelilerin ayaklarının göründüğü görüntü

Silahlı Kavga Kamera Güvenlik Kamerası Alacak Verecek Meselesi Kaçış 

-Şüphelilerin otomobil görüntüleri
-Cenazenin çıkarılması
-Olay yerinden görüntü
-Polislerden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Polislerin incelemelerinden görüntü
-Güvenlik önlemlerinden görüntü
-Vatandaşlar röportajlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Pendik’te bir lokantada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandığı silahlı kavga sonrasında şüphelilerin kaçış anlarına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Pendik Altkaynarca Mahallesi Aydınlıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada akşam saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Mustafa G. hayatını kaybetmiş, Cemal K. ve Mehmet K. isimli lokanta sahipleri ise yaralanmıştı. Olayın ardından kimliği belirsiz şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Şüphelilerin olayın ardından lokantadan çıkarak kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin lokantadan çıkarak dikkat çekmemek için sakin bir şekilde ilerledikleri ve sonrasında bindikleri otomobille hızlı bir şekilde kaçtıkları görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı