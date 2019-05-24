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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Pendik’de beş katlı binanın çatısına yıldırım düştü

Pendik’de beş katlı binanın çatısına yıldırım düştü

Olay yerinden görüntü

( İSTANBUL ) - Yıldırım düşmesi sebebiyle çatıda yangın çıktı İSTANBUL

Yıldırım Düştü Yangına Müdahale Trol 


- Pendik’de bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Pendik Güzelyalı Mahallesi Bayrak Sokak’ta bulunan beş katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sebebiyle çatıda ufak çaplı yangın meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale ederek kontrol atına aldı.
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