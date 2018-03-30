Penceresinin demir korkuluğunu kırıp hırsızlık yaptılar

-Güvenlik kamerası görüntüsü



( ANKARA ) ANKARA



- Başkent'te bir evin penceresine ait demir korkulukları kırıp eve girerek hırsızlık yapan şahıslar kameraya yakalandı. Olay, akşam saatlerinde Başkent’te meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şahsın etrafı kontrol ederek bir binaya yaklaştığı görülüyor. Binaya normal girişten girip zemin katta bulunan bir dairenin içine giren şahıslar, zemin katta bulunan dairenin camına yaklaştı. Camı açan hırsızlardan biri, tek eliyle demir korkuluğu kırıp içeriden çıkıyor. Daha sonra içeride bulunan ve elinde poşet olan diğer hırsızında çıkması için demiri biraz daha ayrı tutuyor. Demir korkuluğu kıran hırsız, arkadaşı da içeriden çıktıktan sonra demir korkuluğu eski yerine yerleştirmek için uğraşıyor. Hırsızlar demir korkuluğu yerine oturttuktan sonra ellerindeki poşetle binadan hızla ayrılıyor.

