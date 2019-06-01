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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pençe Harekatında el yapımı 3 katlı ve 5 Odalı mağarada mühimmat ve yaşam Malzemeleri ele geçirildi

Pençe Harekatında el yapımı 3 katlı ve 5 Odalı mağarada mühimmat ve yaşam Malzemeleri ele geçirildi

Mühimmatlardan detay

( ANKARA ) ANKARA

Amonyum Nitrat 


- Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini duyurdu. MSB’den yapılan açıklamada, “Mağara içinde ve sığınaklarda yapılan aramada; 80 adet şeritte doçka mühimmatı, 27 adet dolu AK-47 şarjörü (810 adet mühimmat),5 çuval örgütsel kitap, 150 adet kalem pil, 2 adet 3,5 kw jeneratör, 3 çuval amonyum nitrat, 70 adet dolu mazot ve su bidonu ve çok miktarda sığınak yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemeleri ele geçirildi” denildi. Açıklamada, “Terör örgütü PKK’nın tespit edilen sığınakları teker teker imha edilmeye devam ediliyor” ifadesine de yer verildi.
MSB, mağaraya ilişkin fotoğraf ve görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı
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