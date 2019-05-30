Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pençe Harekatı şehidi Mehmet Taşhan, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Mehmet Taşhan, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin yakınları annesi detay

Şehit Yakınları Şehit Annesi Cenaze Namazı Teröre Lanet Teröristler 

-Şehidinin naaşının getirilmesi
-Cenazede detay
-Genel ve yakın planlar
-Şehidin anne babası ve kardeşleri detay
-Cenaze namazı kılınması
-Tepe detay

( KAHRAMANMARAŞ - TOPLU)- Şehit babası törene ambulansla geldi- Cenazede şehit yakınları ve ilçe halkı teröre lanet okudu KAHRAMANMARAŞ

- Kuzey Irak'ın Goraspi Dağı bölgesinde, Pençe operasyonunda PKK’lı teröristlerce daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28) için memleketi Kahramanmaraş’ta cenaze töreni düzenlendi.
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinde Şehitlikte düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit babası Halis Taşhan, cenazeye sağlık görevlileri eşliğinde katılırken, şehit annesi Ayşe Taşhan ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan’ın kardeşleri ise, cenazede teröristleri sevindirmedi. Tören, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan’ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı.
Kılınan cenaze namazının ardından Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan, Türkoğlu Şehitliğinde toprağa verildi.
(OZR-
İlgili Foto Galeriler
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Yatak Odasında Dehşet!Yatak Odasında Dehşet!
Mavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya ÇıktıMavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya Çıktı
İki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Varİki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı