Pençe Harekatı şehidi Mehmet Taşhan, son yolculuğuna uğurlandı

-Şehidinin naaşının getirilmesi

-Cenazede detay

-Genel ve yakın planlar

-Şehidin anne babası ve kardeşleri detay

-Cenaze namazı kılınması

-Tepe detay



( KAHRAMANMARAŞ - TOPLU)- Şehit babası törene ambulansla geldi- Cenazede şehit yakınları ve ilçe halkı teröre lanet okudu KAHRAMANMARAŞ



- Kuzey Irak'ın Goraspi Dağı bölgesinde, Pençe operasyonunda PKK’lı teröristlerce daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28) için memleketi Kahramanmaraş’ta cenaze töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinde Şehitlikte düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit babası Halis Taşhan, cenazeye sağlık görevlileri eşliğinde katılırken, şehit annesi Ayşe Taşhan ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan’ın kardeşleri ise, cenazede teröristleri sevindirmedi. Tören, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan’ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı.

Kılınan cenaze namazının ardından Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan, Türkoğlu Şehitliğinde toprağa verildi.

(OZR-

