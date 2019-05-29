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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pençe Harekâtı Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı

Pençe Harekâtı Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı

askerlerden görüntü

Emniyet Müdürü Şehit Cenazeleri Garnizon Komutanı Teröristler Helikopter 

-protokolden görüntü
-helikopterden görüntü
-şehit cenazelerinden görüntü
-uçaktan görüntü
-maraşlı şehit foto

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Kuzey Irak'taki Pençe Harekâtı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) patlaması sonucu yaralanan 2 asker şehit oldu. Pençe harekat kapsamında şehit düşen, Şehit Piyade. Tğm. Raşit Aydın ve Şehit P. Uzm Çvş Mehmet Taşhan memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova ilçesine getirildi.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi havalimanına getirilerek tören düzenlendi.
Şehit törenine, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İlçe garnizon komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe emniyet müdürü Haluk Baş, Asker ve Polis erkanı katıldı.
Helikopterle havalimanına getirilen şehit cenazeleri askerin omuzlarına bırakarak uçağa bıraktılar. Duaların ardında Şehitler memleketlerine uğurlandıHakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından duaların okunmasının ardından Giresun ili Espiye ilçesi doğumlu Piyade Teğmen Raşit Aydın, Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade uzman Çavuş Mehmet Taşhan’ın naaşları arkadaşlarının omuzlarında taşınarak helikoptere alındı.
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