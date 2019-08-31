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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pekmez bidonu ve tütün çuvalında esrar ele geçirildi - DİYARBAKIR

Pekmez bidonu ve tütün çuvalında esrar ele geçirildi - DİYARBAKIR

- Esrar ele geçirilen operasyonlardan detayPekmez bidonu ve tütün çuvalında esrar ele geçirildi - Diyarbakır 'da jandarma ekiplerince iki yolcu minibüsünün bagajında yapılan aramada iki yolcuya ait pekmez bidonu ve tütün çuvalında gizlenen toplam 4 kilo 800 gram esrar bulunduDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da jandarma ekiplerince iki yolcu minibüsünde yapılan aramada iki yolcuya ait yapılan aramalarda pekmez bidonu ve tütün çuvalında gizlenmiş 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu minibüsündeki şüpheli hareketler sergileyen şahsın üstünde ve eşyalarında arama yapıldı.Aramada, minibüsün bagajında şüpheliye pekmez bidonuna gizlenmiş 3 paket halinde satışa hazır 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.Öte yandan ekipler, başka bir yolcu minibüsünde de bir kişinin şüpheli hareketleri üzerine harekete geçti. Şüphelinin üstünde ve eşyalarında yapılana aramada, 4 paket halinde satışa hazır 2 kilo 300 gram esrar yakalandı.Her iki olayda ele geçirilen 4 kilo 800 gram esrar muhafaza altına alındı, şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma Akalan Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Harekete Geç 

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