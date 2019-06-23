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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Pazarda cep telefonu ve cüzdan çalan kadın yakayı ele verdi

Pazarda cep telefonu ve cüzdan çalan kadın yakayı ele verdi

Kadının adli tıptan çıkarılışı

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-Çaldığı telefonların fotoğrafları

( ADANA )- Adana'da, 9 çocuğu için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenilen kadın, serbest bırakıldı ADANA

- Adana’da semt pazarlarında 3 kadının cüzdan ve cep telefonlarını çaldığı ileri sürülen kadın yakalandı. Emniyetteki sorgusunda, 9 çocuğu için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenilen kadın, serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 12 Haziran’da semt pazarında alışveriş yapan Şükran G. ile Sümeyye C.’nin cüzdan ve telefonları çalındı. 19 Haziran’da aynı pazarda Zeynep D.’nin de cep telefonu ve cüzdanı çalındı. İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin önce eşkalini belirleyen polisler, pazarda tedbir aldı. Aynı pazarda dolaşan ve daha önce de hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenilen Nazlı Ayşe K. (46), ekiplerce yakalandı. İşlemlerinin yapılması üzerine emniyete götürülen Nazlı Ayşe K. sorgusunda “Eşimden ayrıyım, çadırlarda kalıyorum. 9 çocuğum var, onlar için hırsızlık yaptım” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazlı Ayşe K., serbest bırakıldı. (ANL-
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