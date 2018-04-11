- Pazarcı esnafı elinde ekmek valiliğe yürüdü

-VALİLİĞE GİRMEYE ÇALIŞMA VE POLİS ENGELİ

-YAŞANAN TARTIŞMALAR

-PAZARCI ESNAFININ TEPKİSİ

-HALİM ŞENER KONUŞMA

-ESNAF TEPKİLERİ

-EMNİYET MÜDÜRÜ VE ODA BAŞKANININ KONUŞMASI DETAY

-FEVZİ BİLGİÇ AÇIKLAMA

-PAZARCILARIN AYRILMASI DETAY



( MANİSA ) - Manisa’da 2 haftadır kurulamayan perşembe pazarının esnafı valiliğe yürüdü - Kültür Sitesi'nde iptal edilen kura çekiminin ardından tepkilerini göstermek üzere Manisa Valiliğine yürüyen esnafı polis sakinleştirdi MANİSA



- Ege Bölgesi'nin en büyük pazar yerlerinden biri olan Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki perşembe pazarında başlatılan inşaat çalışması nedeniyle iki haftadır tezgah açamayan 800 pazarcı esnafı, UKOME tarafından belirlenen yeni pazar yeri için bugün de kura çekiminin iptal edilmesi üzerine Manisa Valiliğine yürüdü. Ellerinde ekmeklerle ‘Biz ekmeğimizin derdindeyiz’ diyen pazarcı esnafını Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç sakinleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ‘Eski Garaj Yeni Proje’ kapsamında modern bir pazar yerine kavuşacak olan perşembe pazarının 800 esnafı, iki haftadır tezgah açamıyor. İki haftadır tezgah açmayan pazarcılar, Öğretmenevi arkasında geçici olarak açılması planlanan pazar yeriyle ilgili Kültür Merkezi Lale Salonu'nda yapılan kura çekimine katıldı.

Kura çekiminde Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, Manisa Valiliğince UKOME’de oy çokluğuyla kabul edilen Öğretmenevi’nin arka tarafının iptal edildiğini, UKOME’nin olağanüstü toplanarak geçici pazar yerinin Cider fabrikası ile Barbaros Mahallesi arasındaki bulvarda kararlaştırılmasının beklendiğini söyledi.



İki haftadır tezgah açamayan pazarcılar, perşembe pazarı için belirlenen geçici pazar yerinin iptal edilmesine tepki göstererek, ellerinde ekmeklerle Manisa Valiliğine yürüdü. Hızını alamayan bazı esnaflar valilik binasına girmeye çalışınca devreye emniyet güçleri girdi. Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener ve emniyet güçlerinin devreye girmesi ile valilik önünden uzaklaştırılan pazarcı esnafı, sorunları çözülene kadar bir yere gitmeyeceklerini, tek dertlerinin evlerine ekmek götürmek olduğunu söyledi.



Ellerindeki ekmeklerle ‘Tek derdimiz ekmeğimiz’ diyen esnaflardan bazıları oturarak durumu protesto etti. Bazı pazarcılar ise perşembe pazarının eski yeri olan Sultan Camii’nden Necatibey İlkokuluna kadar olan alana kurulmasını istedi. Pazarcılar Odası Başkan Halim Şener, "Biz hırsızlık yapmadık. Pazarcılık yapıyoruz. Evimize ekmek götürüyoruz. Vali beyin kararını bekliyoruz, geçici pazar yeri Barbaros’a taşınabilir. Sizin için eski perşembeyi talep edeceğim. Biz ekmeğimizi istiyoruz" dedi.

Olay yerine gelen Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ile Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener Cumhuriyet Meydanı'nda görüşme yaparken, çevik kuvvet polisi de valilik önünde güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürü Bilgiç, Şener ile görüşmesinin ardından pazarcılara bir açıklama yaptı. Bilgiç’in açıklamasının ardından pazarcı esnafı meydandan ayrıldı.

