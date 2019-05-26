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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Pazar ürünlerinde fiyatlar düştü, vatandaşlar sebze meyve fiyatlarından memnun Haberi

Pazar ürünlerinde fiyatlar düştü, vatandaşlar sebze meyve fiyatlarından memnun Haberi

pazardan detaylar

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-röportajlar

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, pazar tezgahlarındaki ürünlerin fiyatlarının düşmesi vatandaşları sevindirdi. Şuhut İlçe Pazarında sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yüzleri güldürdü. Vatandaşlar sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşten memnun olduklarını belirtirken pazar esnafı ise fiyatların makul olduğunu tüketicinin de alım gücünün bulunduğunu söyledi.

Pazar esnaflarından Mustafa konuyla ilgili açıklamalarında, "Biz 5-10 kazanıyoruz. Sebze ucuzladı biraz, epey ucuzladı. Kışın domatesi 5 liraya alıyordu şu anda 2.5 lira diyoruz fakat şu an da kimse almıyor. 10 lirayken herkes alıyordu" dedi.
Pazar Esnafı Celal ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Bugün pazar piyasası gayet normal alım gücü var. Herkesin cebinde parası var şükür Mevla’ya para kazanıyoruz. Kazanmasak zaten bu işi yapmayız, az çok kazanıyoruz" şeklinde belirtti.
Pazarda alışveriş yapan müşteri Ali Akkaya da "Fiyatlarımızın bazıları pahalı, bazıları makul. Afyon’a göre biraz daha pazarcımızın çok olmasını istiyoruz. Rekabet istiyoruz pazarda" ifadelerini kullandı. Müşteri İsmail Aydemir ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Pazar piyasası Ramazan ayına göre kıştan yeni çıktığımıza göre uygun normal. Vatandaşın alım gücü iyi biraz yoğunluk var gördüğünüz kadarıyla Allah bereketini arttırsın" ifadelerine yer verdi.
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