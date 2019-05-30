Patronunun darp ettiği kadın konuştu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler duruma seyirci kaldı. Olayda darp edilen Gaye Akıl İHA mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

