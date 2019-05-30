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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Patronunun darp ettiği kadın konuştu

Patronunun darp ettiği kadın konuştu

Kadının açıklamaları

Tron Eğlence Mekanı Dayak 

-ARŞİV
-Darp anları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler duruma seyirci kaldı. Olayda darp edilen Gaye Akıl İHA mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.
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