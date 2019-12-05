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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
‘Patron işçiler yavaş çalışıyor diye silah sıkıyor’ paylaşımı polisi harekete geçirdi

‘Patron işçiler yavaş çalışıyor diye silah sıkıyor’ paylaşımı polisi harekete geçirdi

Cep telefonu görüntüsü

Sosyal Medya Polis Merkezi Toptancı Hali Harekete Geç Cep Telefonu 

-Şahsın dükkanda havaya ateş etmesi
-İşçilerden görüntüler
-Toptancı halden aktüel görüntüler

( ANTALYA )- Gözaltına alınan iş yeri sahibine kabahatler kanunundan işlem yapıldı ANTALYA

- Antalya’da 5 ay önce bir iş yerinde çekilen ve ‘Patron işçiler yavaş çalışıyor diye silah sıkıyor’ başlığıyla yapılan paylaşım polisi harekete geçirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası ateş ettiği iddia edilen bir kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Suçlamaları kabul etmeyen şahıs, ifadesinde tabancasını temizlerken şarjörün çıkmaması sebebiyle havaya 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan şahsa, kabahatler kanunu ve genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçlarından cezai işlem uygulandı. ‘Patron işçiler yavaş çalışıyor diye silah sıkıyor’ paylaşımı Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 5 ay önce Antalya'da Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toptancı halinde işyeri sahibi olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan bir kişi, ofisinin ikinci katından kuru sıkı tabancayla havaya iki el ateş etti. Olaydan yaklaşık 5 ay sonrası, cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada ‘Patron işçiler yavaş çalışıyor diye silah sıkıyor’ başlığıyla paylaşıldı. Paylaşımın ardından havaya ateş eden kimliği belirsiz kişi, Kepez Ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Silahın şarjörü çıkmadığı için ateş açmış Yapılan incelemede şahsın kullandığı tabancanın kuru sıkı olduğu belirlenirken tabancaya da el konuldu. Şahsın, emniyetteki ifadesinde silahını temizlerken şarjör çıkmadığı için havaya 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Kabahatler kanunu ve genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçlarından cezai işlem uygulanan şahıs, serbest bırakıldı.
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