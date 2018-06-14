Patlayıcıların imha anı böyle görüntülendi...Lice’de biri sözde bölge sorumlusu 2 terörist öldürüldü

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

-bölgeden helikopter görüntüsü(arşiv)



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri örgütün sözde Amed Eyaleti Mazlum-Akdağ bölge sorumlusu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı komando ekiplerince, Lice ilçesine bağlı Örtülü köyü mülki sınırları içerisindeki Palahin Tepe bölgesinde gerçekleştirilen pusu, dinleme, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında bir grup PKK’lı teröristle temas sağlandı. Güvenlik güçlerinin, “Teslim ol” çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, terör örgütü PKK’nın sözde Amed Eyaleti Mazlum-Akdağ bölge sorumlusu “Aryen” telsiz çağrı adını kullanan “Dilovan Bahtiyar” kod adlı Fatih Kırtay ile Dicle Hevirdar kod adlı Rojbin Akyol isimli terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte, 1 adet Bixi makineli tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet mayın/EYP düzeneği, 4 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 67 adet Bixi makineli tüfeği fişeği, 187 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler hakkında adli işlemlere başlanılırken, delil niteliğindeki silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı, mayın/EYP düzeneği ve el bombalarının Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde imha edildiği öğrenildi.

